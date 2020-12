Géopolitique, le débat

La domination de l’Asie confortée par l’année 2020?

La police militaire porte des masques alors qu'elle monte la garde face à la place Tiananmen à Pékin, en Chine, le 27 janvier 2020. AP - Mark Schiefelbein

Par : Marie-France Chatin Suivre 2 mn

2020 restera certainement une année charnière dans la relecture historique qui en sera faite. La pandémie crée une rupture avec un avant et un après. Le monde économique et social est paralysé par le confinements : du jamais vu à l’échelle planétaire. Un climat d’incertitude règne. Les formes de précarité creusent une fracture révélant de profondes inégalités. À l’échelle mondiale la crise sanitaire et économique se révèle particulièrement douloureuse sauf peut-être en Asie où la Chine conserve une croissance positive en 2020 contrairement aux États-Unis et à l’Europe. La crise économique comporte de sérieux risques de déstabilisation, particulièrement en Afrique, en pleine croissance démographique. Les pays à bas revenus ne pourront se sortir seuls de la crise. Regard sur 2020, par ailleurs, année parmi les plus chaudes enregistrées jusqu’ici selon l’Organisation météorologique mondiale.