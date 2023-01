Grand reportage

L’Asie du Sud-Est, prise en étau entre les États-Unis et la Chine?

Xi Jinping et Joe Biden, à Bali, en Indonésie, pour le sommet du G20, le 14 novembre 2022. © Alex Brandon/AP

C’est une région au carrefour des grandes puissances, des grandes tendances du monde contemporain : forte de 685 millions d’habitants, l’Asie du Sud-Est, un ensemble de 11 pays dont l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande ou encore le Vietnam… se trouve aujourd’hui en première ligne de la guerre d’influence que se livrent les États-Unis et la Chine. Les deux géants s’y affrontent dans tous les domaines : culturel, militaire, et tout particulièrement dans les domaines économique et technologique. On entend d’ailleurs souvent pour décrire cette rivalité l’expression « néo guerre froide ». C’était particulièrement visible, il y a quelques semaines, lorsque s’est ouvert le sommet du G20 à Bali en Indonésie, où Xi Jinping et Joe Biden se sont rencontrés pour la première fois depuis l’élection du président américain. Pourtant, en toile de fond de ces tensions, les responsables politiques, les chercheurs et les sociétés civiles des pays de l’Asie du Sud-Est, souvent pris en étau entre les deux puissances, tentent de tourner cette confrontation à leur avantage et appellent à une véritable multipolarité du monde.