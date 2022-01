Reportage international

En Thaïlande, l’une de plus belles plages du monde, Maya Bay, vient de rouvrir aux visiteurs après trois ans de fermeture pour soigner son écosystème, abîmé par le tourisme de masse… Les responsables locaux entendent en faire un site exemplaire, destiné à servir de modèle à l’ensemble du pays, qui cherche à promouvoir un nouveau modèle touristique, plus respectueux de l’environnement et plus en phase avec la réalité locale. Reportage à Koh Phi Phi.

Au bord de l’eau turquoise, des touristes du monde entier, éblouis et heureux, d’assister à la réouverture de ce joyau de la mer d’Andaman : Maya Bay est enfin rouverte au public, pour le plus grand plaisir des vacanciers. « On se sent privilégiés d’assister à cette réouverture aujourd'hui, se réjouissent ces touristes anglais. C’est magnifique, on adore. On a vu des Suédois, des Thaïlandais, des Espagnols... Cette plage rassemble tout le monde ! »

Pendant trois ans, scientifiques et volontaires locaux ont œuvré pour soigner l’écosystème de la baie, réintroduire certaines espèces de poissons et restaurer la barrière de corail endommagée par les bateaux. « Les plongeurs se sont engagés pour reconstruire la barrière de corail », affirme Niklas, un moniteur de plongée allemand basé sur l’île voisine de Kho Phi Phi qui a participé aux opérations de sauvetage. « Le Centre de conservation du corail faisait pousser des petits plants sous l’eau et quand ils étaient assez grands, il fallait aller les replanter à Maya Bay. Nous, les plongeurs, nous nous sommes portés volontaires pour aider à faire pousser le corail et aller le replanter. »

Des règles strictes

En peu de temps, le corail a repris ses couleurs et les requins à pointe noire – une espèce indicatrice de la bonne santé des écosystèmes marins – sont de retour. Pour conserver ces avancées, la réouverture est assortie de régulations strictes : aucun bateau ne peut stationner dans la baie et surtout, la baignade est interdite. Des contraintes qui sont nécessaires pour éviter de commettre à nouveau les erreurs du passé.

« On essaie de mettre en place des nouvelles pratiques touristiques, explique Yong Yuth Pradert, du département des Parcs nationaux. C’est une directive gouvernementale qui correspond au souhait des Thaïlandais de protéger leur environnement. Pour un tourisme plus durable et plus respectueux, à Maya Bay, nous avons installé des gardes qui veillent sur la nature. On sait bien que tout le monde voudrait se baigner, mais ce n’est pas possible : il y a des requins maintenant. Il faudrait que le secteur touristique collabore davantage avec les scientifiques. »

Les autorités du secteur du tourisme souhaitent aussi encourager des voyages plus longs, plus sédentaires, plus en phase avec la vie des communautés locales. Déjà, la présence désormais majoritaire de touristes thaïlandais dans des endroits auparavant confisqués par le tourisme international de masse commence à changer les habitudes de consommation et l’offre de voyage à l’intérieur du pays.

