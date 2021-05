Le goût du monde

Le tourbillon nouveau des cuisines chinoises à Paris

Raviolis - Taverne de Zhao. © Zhao Groupe

Par : Clémence Denavit Suivre 7 mn

« Où tu me conseilles d’aller goûter la cuisine du Sichuan ? » Une question : une révolution ! Un siècle après l’arrivée et l’installation des premiers Chinois à Paris, la Chine montre son vrai visage et s’affirme : non plus fondue dans les cuisines asiatiques des pays, mais comme une cuisine singulière, riche, variée, aux régions et saveurs bien distinctes. Les clichés battent en retraite, les esprits s’ouvrent et les cuisines chinoises nouvelles deviennent la tendance. Un nouveau magazine, Jijie, conçu et édité par la Bao Family célèbre ce printemps, et la culture chinoise dans tous ses aspects, papilles à l’affût !